По угрозой оказались средства около 4 млн жителей Украины, пишет со ссылкой на .

Речь идет о пользователях электронной платежной системы WebMoney.UA. Их счета заблокировали после включения данной системы в обновленный список лиц и организаций, в отношении которых Украина применяет ограничительные меры (санкции).

Компания опубликовала заявление, в котором напомнила, что работает в Украине на протяжении 15 лет. В WebMoney.UA утверждают, что всегда соблюдали требования законодательства, следовательно решение о включении в санкционный список стало для компании неожиданным.

«Никто из чиновников при этом не позаботился об интересах четырех миллионов простых украинцев — пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением», — сказано в заявлении.

Компания обратилась к своим пользователям и партнерам, попросив у них понимания и поддержки. WebMoney.UA заверила, что будет решать возникшие проблемы в правовом поле.

«Мы хотим защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского, поскольку не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление», — говорится в заявлении.

Напомним, украинская компания WebMoney.ua, которая имеет лицензию Нацбанка Украины и право работать в стране, также попала в обновленный список санкций наравне с российской WebMoney

При этом, для украинской компании это стало полной неожиданностью, заявил директор по маркетингу WebMoney.ua Ростислав Троценко.

По данным компании, на сегодня у WebMoney.ua более 4 млн активных пользователей. На данный момент система не работает. Однако, в компании не знают, связано ли это с санкциями , поскольку официального извещения о попадании WebMoney.ua под санкции в компанию не поступало.















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