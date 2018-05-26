Болельщики, которые прибыли на конец Лиги Чемпионов-2018 в , рассказали, что им тяжело было найти жилье в украинской столице, однако они справились, пишет со ссылкой на .

При этом они удивлены ценами в магазинах. Болельщик Гай из Сиднея (Австралия) говорит, что по его наблюдениям только немного дешевле Нью-Йорка.

"Возможно, ваше пиво и дешевле, но часы, например, стоят одинаково", - сказал он.

Болельщики из Великобритании пожаловались на то, что им было очень сложно найти апартаменты. Так, некоторым придется все три ночи перемещаться.

При этом большинство все же остались довольными ценами на проживание. Говорят, ожидали намного больших цифр.















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