Футбольный знаток Сергей Нагорняк проанализировал шансы финалистов Лиги чемпионов, передает со ссылкой на .

"Если говорить о составах, то, понятно, что у "Реала" более звездные исполнители. Однако в футболе не присуждают победу по именам. Это конец и в таких матчах не всегда побеждают звездные команды. В одной конкретно взятой игре, именно на эту минуту сильнее может оказаться команда, которой не предсказывают победу. Если взять за другим компонентом - квалификацией тренеров, то мне кажется, что здесь преимущество имеет "". Исхожу из того, что Юрген Клопп достигал успех с маленькими командами - тем же "Майнцом". Уже позже была "Боруссия" и "". Зинедин Зидан, может, и не хуже, но в таких условиях он точно никогда не был".

С "Баварией" мадридскому клубу откровенно повезло.

Нагорняк считает, что сейчас в лучшей физической форме находится английский клуб.

"" лихорадило в течение сезона. Казалось, что команда вот-вот наберет свою оптимальную форму, как наступал очередной спад. Это ярко проявилось в противостоянии с "Ювентусом" в четвертьфинале. И с "Баварией" мадридскому клубу откровенно повезло. "", по большому счету, провалил только второй тайм в Риме. Сейчас команда отдохнула от напряженного чемпионата. Думаю, в физическом плане мерсисайдцы будут иметь преимущество".

знаток считает, что в технике преимущество на стороне "Реала".

"Испанцы более техничные, но это ни о чем не говорит. По подбору исполнителей и уровню индивидуального мастерства " Сити" выглядел намного сильнее чем "", но все закончилось разгромом подопечных Гвардиолы. Ситуация может повториться и сегодня. Если говорить о лидерах, то Роналду, непременно, в лучшем психологическом положении чем Салах. Криштиано нет необходимости кому-то что-то доказывать. Другое дело - Салах. Проведет неудачную игру и скажут, что не умеет проявить себя в решающих матчах. Однако мне кажется, что египтянин это понимает. Думаю, сегодня он может быть в лучшей форме чем Роналду".

конец Лиги чемпионов будут играть сегодня в . Начало - в 21-45.

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