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|Сергей Нагорняк: "Ливерпуль" пребывает в лучшей физической форме
|26.05.2018 13:18
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Футбольный знаток Сергей Нагорняк проанализировал шансы финалистов Лиги чемпионов, передает со ссылкой на .
"Если говорить о составах, то, понятно, что у "Реала" более звездные исполнители. Однако в футболе не присуждают победу по именам. Это конец и в таких матчах не всегда побеждают звездные команды. В одной конкретно взятой игре, именно на эту минуту сильнее может оказаться команда, которой не предсказывают победу. Если взять за другим компонентом - квалификацией тренеров, то мне кажется, что здесь преимущество имеет "". Исхожу из того, что Юрген Клопп достигал успех с маленькими командами - тем же "Майнцом". Уже позже была "Боруссия" и "". Зинедин Зидан, может, и не хуже, но в таких условиях он точно никогда не был".
С "Баварией" мадридскому клубу откровенно повезло.