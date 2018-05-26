России остается на своем посту, поскольку он удобен для президента Владимира Путина как "хороший аппаратчик и очень ловкий пройдоха".

Об этом российский публицист и правозащитник Евгений Ихлов рассказал в интервью "", передает

"Это адвокат консультировал юридические операции, которые прикрывали аферы комитета по внешним связям питерской мэрии, а потом операции компании "Илим Палм", ставшей притчей во языцех...", - отметил правозащитник.

По его словам, собирает на себя недовольство российской властью, при этом, вписывается в политическую шизофрению , в которой недовольство госаппаратом только усиливает обожание сакрального главы власти.

"Кроме того, очень хорошо взаимодействует с рациональными бюрократами (их принято называть "сислибами" – системными либералами, хотя название "придворные либералы" будет куда точнее). Без него умеренных министров немедленно бы сожрали уже совсем троглодиты. Путин же как убежденный сторонник капитализма очень боится праворадикальных экспериментов", - пояснил Ихлов.

"Поскольку позволил - не то, чтобы себе, а своему окружению - некоторую фронду в 2008-2011 годах, то ему надлежит быть "наказанным" – быть объектом презрения и ненависти, брать на себя бремя всех непопулярных мер, включая пенсионную реформу, усиление фискального давления и прочее. Путин понимает, что является ключевой фигурой для любых гипотетических заговорщиков из той части истеблишмента, что хотела бы вернуться к "нормальности". Поэтому потенциальный и. о. президента должен быть настолько непопулярен, чтобы ни у кого и мысли не могло возникнуть использовать его фигуру", - рассказал публицист.

В то же время, он объяснил, что на данный момент наиболее очевидной кандидатурой на пост премьер-министра после Медведева является глава Сбербанка Герман Греф.

"Главный идеолог раннего путинизма, опытный управленец, нелюбим массами, уважаем на Западе", - подчеркнул Ихлов.

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