На весенней сессии Парламентской ассамблеи в Варшаве представлен доклад "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе". В нем отмечаются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины и Грузии, передает со ссылкой на .

Главный докладчик Улла Шмидт назвала быстрое решение конфликта на Донбассе нереалистичным, а также озвучила вывод о том, что давление на Россию должно усиливаться. Ключевые тезисы доклада озвучила в Facebook глава постоянной делегации Украины в ПА Ирина Фриз.

"Путин продолжил несгибаемый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше, чем Сталин в свое время", - подчеркнуто в докладе.

Напомним, Парламентская ассамблея в 2020 году впервые пройдет в Украине.

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