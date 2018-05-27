Неполитические Сводки
- Троица 2018: почему не стоит "тревожить" землю, однако можно собирать букеты и лечебные растения
- В Британии женился самый убежденный холостяк среди актеров
- Гороскоп на 27 мая для всех знаков зодиака
- СМИ: В Одессе оборвался лифт, заполненный людьми
- Рекордсмен ЛЧ Роналду анонсировал свой уход из "Реала"
|НАТО: Россия нарушает права человека на оккупированных территориях Украины и Грузии
|27.05.2018 08:12
|
На весенней сессии Парламентской ассамблеи в Варшаве представлен доклад "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе". В нем отмечаются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины и Грузии, передает со ссылкой на .
Главный докладчик Улла Шмидт назвала быстрое решение конфликта на Донбассе нереалистичным, а также озвучила вывод о том, что давление на Россию должно усиливаться. Ключевые тезисы доклада озвучила в Facebook глава постоянной делегации Украины в ПА Ирина Фриз.
"Путин продолжил несгибаемый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше, чем Сталин в свое время", - подчеркнуто в докладе.
Напомним, Парламентская ассамблея в 2020 году впервые пройдет в Украине.