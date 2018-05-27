Американский астронавт Алан Бин, известный в том числе тем, что стал четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался на 87-м году жизни, передает со ссылкой на .

"Он умер после того, как неожиданно заболел во время поездки в Форт-Уэйн в штате Индиана двумя неделями ранее ... Алан умер мирно в Хьюстоне в окружении тех, кто любит его", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте .

Директор Джим Брайденстайн в своем обращении по этому поводу назвал Бина большим первооткрывателем, который расширял границы.

Легендарный астронавт был участником миссии "Аполлон-12" в ноябре 1969 года, второго полета американцев на Луну. Выйдя на поверхность спутника Земли вслед за командиром Чарльзом Конрадом, Бин стал четвертым человеком, ступившим на Луну. Всего за свою жизнь Бин провел в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира