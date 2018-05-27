На общественного активиста Сергея Стерненка совершили набег двое злоумышленников. Это произошло вчера около его дома в Одессе.

Один из нападавших скончался от раны в живот. Стерненко получил сотрясение мозга и порез руки, потерял много крови. Его прооперировали, передает со ссылкой на .

В эксклюзивном интервью Gazeta.ua за неделю до этого Сергей Стерненко вспоминал о предыдущих двух покушениях на себя. Последнее произошло 1 мая.

"Еще с Майдана чувствовал довольно условное давление на уровне вербального, а не каких-то действий. Реальное давление началось после протестов застройки Летнего театра в Одессе, - рассказывает Gazeta.ua Сергей. - Меня закрыли в СИЗО на несколько дней за то, что вел прямую трансляцию с места событий. Когда вышел из СИЗО, то через несколько дней получил угрозы от неизвестных, которые встретили возле дома. Дали понять, если буду продолжать общественную деятельность, то стоит ждать реальных физических проблем. Угрожали моим близким. Через месяц, в феврале на меня напали у дома с битой, в которую вставили лезвия. Порезали мне ногу, получил сотрясение головного мозга, ушибы. Мог получить порез левой стороны живота, но спасло устройство против курения купленное накануне. Обратился тогда в полицию с ходатайством обеспечить мне средства защиты или государственную охрану. Мне отказали. За три месяца с момента того нападения не было допрошено даже ключевого свидетеля, не сняли отпечатки пальцев. Я не один такой. Относительно общественных активистов, которые подвергались нападениям в течение последнего года, в Одессе не расследуют дела.

Второе набег - 1 мая этого года. В парке неподалеку от моего дома на меня напал незнакомый человек - Баймукашев Абзал Амангалиевич. Он выстрелил мне в затылок из травматического оружия с расстояния 2-3 метра. Если бы попал выше-ниже, левее-правее, то это могло бы закончиться смертью. Нападающего мне удалось поймать на месте. Если бы этого не сделал, то его бы не искали. Сейчас он находится в СИЗО. Активного расследования дела не производится. Очень сомневаюсь, что полиция доберется до заказчиков. Хотелось бы ошибаться".

Стерненко связывает нападения со своей деятельностью.

"Первый раз хотели напугать. Второй - была большая вероятность погибнуть, потому что получил травму в область головы близко из травматического оружия. Злоумышленник знал, что он делает. Полиция открыла дело о "покушении на умышленное убийство".

Интервью с Сергеем Стерненком читайте в ближайшее время на сайте Gazeta.ua.

В Одессе напали на учредителя общественной организации "Небайдужі" Сергея Стерненко во дворе возле дома. Активиста травмировали, преступник - погиб.

Видео нападения опубликовали в YouTube. Во время съемки Стерненко показывает порезанную руку, с которой идет кровь. Также у активиста сотрясение мозга. У нападающего тяжелое проникающее ранение живота, через которое он умер. Нападавших было двое, одному из них удалось убежать.

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