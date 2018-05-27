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|Полиция возле НСК "Олимпийский" задержала 18 человек
|27.05.2018 08:36
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В возле входа на стадион "Олимпийский" спецназовцы задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты.
Задержанные выкрикивали "Динамо! Динамо!" и, по данным правоохранителей, провоцировали конфликты, передает со ссылкой на .
В на конец Лиги чемпионов прибыли более 20,2 тысячи болельщиков. Лишь 26 мая во столицу прибыли 43 чартерных рейса - 23 с болельщиками "Ливерпуля" и 20 с фанами "Реала".
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