В Днипро на просп. Гагарина троллейбус на большой скорости врезался в пассажирский автобус, который стоял на остановке и брал пассажиров. По словам водителя - у троллейбуса отказали тормоза.

Об этом в Facebook написал председатель профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днипро Михаил Тонконогий, передает со ссылкой на .

По его словам, пострадали шесть человек, один в тяжелом состоянии. Gричиною трагедии Тонконогий назвал "отношение" к электротранспорту Днипро.

"Я писал, что рано или поздно такое отношение к электротранспорту приведет к тому, что трагедия в Каменском может стать цветочками. Пока не переплюнули, но нет уверенности, что не переплюнуть. Почти в час пик на проспекте Гагарина троллейбус без тормозов (со слов водителя троллейбуса) снес пассажирский автобус, который стоял на остановке и брал пассажиров. Шесть пассажиров автобуса пострадали, один в тяжелом состоянии", - написал Михаил Тонконогий.

Троллейбус двигался по маршруту №16, который связывает Соборную площадь и жилой массив Тополь, маршрутка - по маршруту №40.

В Виннице по ул. Соборной Водитель внедорожника Suzuki Grand Vitara, виизжая с парковки, протаранил задней частью своего авто троллейбус с людьми, проезжавший мимо парковочной зоны.

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