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|Как фанаты "Реала" и "Ливерпуля" болели в Киеве
|27.05.2018 08:51
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Появились фото фанатов "Ливерпуля" и "Реала" перед матчем финала Лиги чемпионов в передает со ссылкой на .
В столицу съехались 20,2 тыс. Болельщиков. Накануне они прилетели в Украину 43 чартерными рейсами.
За порядком в следило 10 тыс. Работников всех ведомств системы МВД
Мадридский "" в тринадцатый раз выиграл Кубок чемпионов. В киевском финале мадридцы одолели "" - 3: 1. Игру "сделал" вратарь англичан Кариос. Он сумел превзойти "подвиг" россиянина Филимонова.
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