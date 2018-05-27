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Как фанаты "Реала" и "Ливерпуля" болели в Киеве
27.05.2018 08:51
Как фанаты "Реала" и "Ливерпуля" болели в Киеве По теме:

 

Появились фото фанатов "Ливерпуля" и "Реала" перед матчем финала Лиги чемпионов в передает со ссылкой на .

В столицу съехались 20,2 тыс. Болельщиков. Накануне они прилетели в Украину 43 чартерными рейсами.

За порядком в следило 10 тыс. Работников всех ведомств системы МВД

Мадридский "" в тринадцатый раз выиграл Кубок чемпионов. В киевском финале мадридцы одолели "" - 3: 1. Игру "сделал" вратарь англичан Кариос. Он сумел превзойти "подвиг" россиянина Филимонова.







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