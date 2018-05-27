Погода, Новости, загрузка...
Порошенко поздравил Реал с победой в финале ЛЧ
27.05.2018 08:59
Порошенко поздравил Реал с победой в финале ЛЧ По теме:   поздравил мадридский Реал с победой в финале Лиги чемпионов, который прошел в в субботу, 26 мая,  пишет со ссылкой на .   "Это была зрелищная игра. Поздравляю Реал с победой в Лиге чемпионов! Спасибо обеим командам за фантастические эмоции", – написал глава государства в  Twitter.   Порошенко отметил, что гордится Украиной, достойно принявшей матч – Ливерпуль.
– 3:1. Онлайн финала Лиги чемпионов   Напомним, победил Ливерпуль со счетом 3:1.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить