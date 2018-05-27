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|Порошенко поздравил Реал с победой в финале ЛЧ
|27.05.2018 08:59
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– 3:1. Онлайн финала Лиги чемпионов Напомним, победил Ливерпуль со счетом 3:1.
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