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|На Донбассе разгромили пункт террористов: боевики понесли серьезные потери
|27.05.2018 09:07
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На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 26 мая украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт российско-террористических войск.
В результате адекватного ответа сил на обстрелы украинских позиций было убито четыре врага, еще пятерых удалось ранить. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в передает
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки, 26 мая, активные боевые действия продолжались на луганском, донецком и мариупольском направлениях.
Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия, из них два раза открывали огонь из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.
Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население.
В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери - 4 погибших и 5 раненых", - сказано в сообщении.
Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.
Во время боевых действий прошедшие сутки погиб один и получили ранения четыре украинских военнослужащих.
На днях два военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих.