Украинская община в Венгрии требует от своего депутата сложить мандат за то, что он посетил территорию оккупированного Крыма в обход украинского законодательства.

Об этом говорится в сообщении общины украинцев в Венгрии на странице Facebook, передает со ссылкой на .

Речь идет о депутате Анатолие Буром. Соответствующее заявление подписали представитель украинского меньшинства в парламенте Венгрии Бригитта Суперак и президент Государственного самоуправления украинцев Венгрии Юрий Кравченко.

"Мы резко осуждаем любое посещение депутатами украинских самоуправлений оккупированных территорий Украины и участие в официальных мероприятиях, организованных оккупационными властями. Мы считаем абсолютно неприемлемыми действия депутата Анатолия Бурого, несовместимые со статусом депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии, призываем его сложить полномочия депутата самоуправления и сдать мандат", - говорится в заявлении.

Отмечается, что также в российских СМИ и на телекаланах появился сюжет с оккупированного Крыма, где между спикеров также есть Бурый.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/uk_UA/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

ЗАЯВЛЕНИЕ В связи с посещением депутатом Государственного самоуправления украинцев Венгрии Анатолием Бурым оккупированной Россией...

Опубликовано ukrajinci.hu 26 мая 2018 г.

Напомним, Венгрия заявила, официально инициирует в Североатлантическом альянсе (НАТО) пересмотр всех программ поддержки Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира