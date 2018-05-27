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|Сильный огонь и дым от пластика: на свалке бушует пожар
|27.05.2018 09:22
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25 мая в Николаеве вспыхнул масштабный пожар. Загорелась центральная свалка близко села Большая Корениха.
Масштаб пожара уже достиг тысячи "квадратов", передает со ссылкой на .
Пылает гора мусора высотой 20 метров. Она может обвалиться, уверяют спасатели.
Кроме того, основная масса мусора - пластик, который при горении выделяет много токсинов. Из-за сильного ветра дым несет на лиман, в направлении Корабельного района Николаева.
В октябре прошлого года возник пожар на территории Грибовицкой свалки возле Львова. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Вероятной причиной называют поджог сухой травы. Пожар потушили за полчаса.