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|Умышленное убийство: в полиции квалифицировали резню с участием Стерненко
|27.05.2018 09:37
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В полиции рассказали о квалификации поножовщины, в которой принимал участие одесский активист Сергей Стерненко, и в результате которой погиб человек. Об этом сообщил начальник ГУ ЧП в Одесской области Дмитрий Головин, передает со ссылкой на .
"Это событие квалифицировано по статьям "умышленное средней тяжести телесное повреждение, покушение на убийство и умышленное убийство". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к нему причастных. Продолжается следствие", - сообщил Головин.
Кроме того, в полиции сообщили, что нашли третьего участника драки, также с колото-резаными ранениями, которого для дачи объяснений доставили в полицию.
Вечером 24 мая на Фонтанской дороге на Игоря Стерненко напали двое мужчин, и он в ходе драки убил одного из них, а второй убежал. Самого Стерненко доставили в больницу. Позже выяснилось, что погибшим оказался воин 25-й аэромобильной бригады . Это уже третье набег на активиста. Он просил государственную охрану, но ему отказали.