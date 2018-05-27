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|Не дай бог россиянину оказаться в аэропорту Эстонии
|27.05.2018 10:22
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Не дай Бог, чтобы охрана аэропорта в Эстонии подумала, что вы русский, пишет Мирослав Гай, передает
Ваша сумка пройдет тройные проверки с химическим анализатором и без. Все жидкости будут изъяты и выброшены.
Вот это мировая репутация. Тут никто Вам не скажет, что россияне террористы и убийцы. Но отношение вы почувствуете.
Вас обыщут на наличие химического и радиоактивного оружия и очень повезет, если сумка не поедет на пятую проверку.
Поэтому, говорите с охраной по-английски или по-украински.
Пусть никто даже не заподозрит вас в том, что вы русский.
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