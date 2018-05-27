27 мая православные христиане отмечают светлый праздник Троицы, который символизирует триединство Господа. В этот день ученикам Христа явился священный Дух, наделил их дарами проповедовать, исцелять, толковать языки и заповедовал нести свои знания по всему миру, пишет со ссылкой на .

В народе корни праздника уходят еще в дохристианские времена. В период празднования Троицы у славян проходили Зеленые святки, когда провожали весну и встречали лето. В традициях празднования Троицы переплелись церковные и народные обычаи. Многие запреты, суеверия и приметы праздника дошли и до наших времен.

Что нельзя делать на Троицу 2018

Как и во время других важных христианских праздников, церковью не рекомендуется выполнять в день Троицы работу по дому. Уборку стоит провести в субботу перед праздником.

Также на Троицу нельзя шить, вышивать, вязать.

Троица - праздник земли, поэтому работы в огороде запрещаются.

Не стоит "тревожить" землю, вскапывать, полоть, косить траву. Однако можно собирать букеты и лечебные растения. Настои из собранных в праздник трав обладают целебной силой, а Троицкие букеты - оберег от неудач.

Угощения также стоит приготовить заранее. В праздник можно печь только пироги, которые называют Троицким хлебом. По примете, если засушить кусочек такого пирога и отдать на свадьбе своим детям, их семейная жизнь будет счастливой.

По поверьям, на Троицу нельзя купаться в водоемах и гулять в лесу. Суеверие гласит, что во время Зеленых святок в реках и озерах резвятся русалки, а в лесах поджидают мавки.

На Троицу не проводятся венчания. В народе говорили, что если пожениться на Троицу, в семье всегда будет присутствовать кто-то третий. А сватовство на праздник, наоборот, всегда приветствовалось. После помолвки на Троицу влюбленные должны сыграть свадьбу на Покрова, чтобы семья была крепкой и счастливой.

По примете, кто свою любовь до Троицы не встретит, будет до конца года одиноким.

Помянуть родственников лучше в родительскую субботу перед Троицей, а в день праздника кладбище посещать не стоит.

Троица - светлый праздник доброты и благодати, поэтому не нужно ссориться, выяснять отношения и скрывать обиды в этот день.

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