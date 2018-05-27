Ученые рассказали, что существует возможность умереть от любимого многими хмельного напитка. Даже если пиво будет крафтовым. Определенное количество может убить человека только за один раз, пишет со ссылкой на .

Разовой смертельной дозой пива является примерно 1 ведро напитка, если выпить его сразу. Кроме того, такое количество жидкости просто не влезет в организм человека.

Существуют различные допустимые дозировки потребления алкоголя для мужчин и женщин, которые признаны относительно безопасными. Алкоголь в любом случае наносит вред организму, но в таких дозах он не приведет к летальному исходу.

Для мужчин относительно безопасными дозами в месяц являются 1,3 литра пива, 0,5 вина и 0,15 л водки. Для женщин, как утверждают исследователи, эту дозу стоит уменьшить вдвое. Кроме того, некоторые зарубежные медики не выделяют такой категории, как безопасное количество алкоголя и предлагают отнести алкоголь к категории ядов.

Немедленная смерть от разового потребления алкоголя наступает у человека при поступлении в организм 0,4 этанола. Именно такое количество одноатомного спирта содержится в 1 литре водки, 3,3 литрах вина и 8,9 литрах пива.

Следует знать, что алкоголь приводит к ускоренному старению и сокращению жизни. Исследования доказывают, что потребление этанола более 50 мл в месяц приближает смерть на 10 лет.















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