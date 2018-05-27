До конца мая в Украине установится солнечная погода без осадков, только в последний день весны в западных областях пройдут дожди с грозами, при этом постепенно будет повышаться и температура воздуха.

Об этом говорится в прогнозе , передает

Так, в понедельник, 28 мая температура воздуха останется на уровне воскресных показателей, жарче только будет в Николаевской и Херсонской областях – от 24 до 26 градусов, а прохладней только в Черниговской и Сумской областях, от 22 до 24 градусов.

Во вторник, 29 мая по всей стране без осадков, столбик термометра продолжит движение вверх, на западе Украины ожидается от 25 до 27 градусов тепла, а в южных областях воздух прогреется до 28-29 градусов выше нуля.

В среду, 30 мая погода останется такой же. Средняя температура воздуха по стране днем от 24 до 26 градусов, дождей не предвидится.

В четверг, 31 мая температура воздуха по Украине будет оставаться высокой, но в западных областях – Черновицкой. Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской – пройдут грозы и сильный дождь.

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