Погода, Новости, загрузка...
Низкий Путин внезапно "дорос" до Макрона: в сети заметили уловку
27.05.2018 17:26
Низкий Путин вдруг "дорос" до Макрона: в сети заметили уловку По теме:

В сети была замечена очередная уловка команды президента России Владимира Путина. В частности, на совместном фото низкорослый российский президент вдруг предстал таким же высоким, как и глава Франции Эммануэль Макрон.

Данную деталь подметил украинский политолог Алексей Голобуцкий, передает .

"Плавающий" рост Путина опять повеселил: при 152 реальных и 170 номинальных сантиметров роста его умудрились "дотянуть" до 179-сантиметрового Макрона", - написал он в своем Telegram-канале.

 

До

 

После

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить