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|Низкий Путин внезапно "дорос" до Макрона: в сети заметили уловку
|27.05.2018 17:26
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В сети была замечена очередная уловка команды президента России Владимира Путина. В частности, на совместном фото низкорослый российский президент вдруг предстал таким же высоким, как и глава Франции Эммануэль Макрон.
Данную деталь подметил украинский политолог Алексей Голобуцкий, передает .
"Плавающий" рост Путина опять повеселил: при 152 реальных и 170 номинальных сантиметров роста его умудрились "дотянуть" до 179-сантиметрового Макрона", - написал он в своем Telegram-канале.
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