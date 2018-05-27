Отношения требуют взаимопонимания, любви и львиной доли терпения. Некоторые люди не уживаются друг с другом под одной крышей. Все зависит от характера партнеров, их готовности к семейной жизни, но в большей степени — от их Знаков Зодиака, пишет со ссылкой на .

В каждой истории любви есть свои взлеты и падения. Порой отношения, как дорогое вино, со временем становятся только лучше, иногда все с точностью да наоборот. Кто-то готов любить другого человека, а кто-то — только себя. Астрология может определить, какой путь, ведущий к любви, предопределила вам Вселенная.

12 место — Овен

Несмотря на свой неукротимый нрав, Овны — самые ласковые и верные партнеры. Если они поставили себе цель «жить долго и счастливо», то, уверяем вас, они пойдут до победного конца. В отношениях Овны всеми силами стараются создать атмосферу романтики и страсти, одаряя подарками и знаками внимания своего партнера. Овны обожают удивлять, особенно если вы готовы подбрасывать дрова в их огонь любви. Своими фантазиями предпочитают делиться раскованно, в лоб, из-за чего иногда это звучит очень грубо и грязно. Но пылкому и чувственному Знаку о своих желаниях молчать нельзя, следовательно придется слушать, и не только слушать. Зато в отношениях с ними вы познаете всю глубину любви и страсти.

11 место — Стрелец

Стрельцов звезды наградили одним очень ценным талантом — они живут моментом, следовательно семейная жизнь с ними — сплошное удовольствие. Такие люди заряжают энтузиазмом, улучшают настроение партнера, заставляют видеть мир только в ярких тонах. Даже в самом провальном случае, когда отношения терпят кризис и находятся на грани разрыва, у Стрельцов появляется план «Б», который помогает спасти общее счастье. Правда, Стрельцы не идеальны. Это критики и рационалисты, которые могут сильно оскорбить свою вторую половинку, не почувствовав при этом даже малейшего укола совести. Они нуждаются в активности, следовательно, вступая с ними в отношения, будьте готовы к тому, что Стрельцы раскачают вашу лодку любви так, чтобы придется либо вместе покорять новые вершины, либо пойти камнем на дно.

10 место — Телец

Телец — Знак порядка и стабильности. Рожденные под эгидой этого Знака так сильно опьянены мечтами о большой и чистой любви, что часто напрочь не замечают кризисов в отношениях. Правда, Тельцам это ни капли не мешает быть счастливыми в паре. Они живут своей жизнью, игнорируя мнение партнера. Но у них есть несомненные плюсы: например, нежность, забота и любовь, которые перекрывают их сумасбродное поведение. Тельцы — собственники, готовые на ножах драться за своего партнера, чтобы в будущем окружить его своей необъятной любовью.

9 место — Козерог

Козероги — выгодная партия, потому что это люди организованные и поглощенные достижением счастья в личной жизни. Проблема лишь в том, что стать объектом обожания Козерога очень сложно. На первом месте у них работа, карьера, успех. Поэтому, пока Козероги не достигнут своей главной цели, строить долгосрочные отношения они не намерены. Яркие чувства, романтические подвиги и пламенные признания можно получить от уже состоявшегося в жизни Козерога. А вот строить воздушные замки с тем Козерогом, который пока еще не достиг успеха, — пустое дело. В этом случае они воспримут любую трещину в отношениях, даже если она пошла по их вине, как веский повод расстаться.

8 место — Весы

Весы — самый романтичный, но влюбчивый Знак Зодиака. Таким людям легко оправиться после измен, предательств, громких разрывов. Всякий раз, когда сердце Весов разбивают вдребезги, они умудряются собрать его по частям и начать искать новую любовь, подлинную и страстную. Но сами Весы практически никогда не решаются на разрыв и смену декораций первыми. Причина тому — трусость. Чаще только Весы неоднозначно намекают: в один день они заигрывают с вами, в другой просто закрываются в себе. И еще они ненавидят конфликты, так что всячески будут избегать споров и серьезных разговоров. Как и все романтики, Весы любят оставлять после себя чувство бесконечной влюбленности в них, а потом, с наступлением серьезных отношений и бытовой жизни, тихо самоустраняются. Так что, если планируете построить свою любовь с Весами, придется смириться с тем, что строить ее придется на огромном количестве компромиссов.

7 место — Водолей

Построить серьезные отношения, как показывает практика, Водолеям довольно непросто. Они неугомонные, безответственные, идут против системы и очень любят свою свободу. Романтика не слишком сильно их нагружает, но со временем они все же попытаются сбежать от любви, особенно если кто-то посягнет на их территорию. Людям этого Знака живется значительно проще, когда они ничем и ни с кем не связаны. Водолеи — слишком загадочные люди, и вы, скорее только, так и не узнаете их до конца. Это, конечно, прибавляет им шарма, но забирает огромное количество жизненных сил у их партнеров. На самом деле свободолюбивые Водолеи редко выдерживают оковы серьезных отношений. Им проще сбежать от ответственности и любви, чем позволить другому человеку глубоко поселиться в их сердце. Их непостоянная пытливая натура и неспособность решать проблемы делает их не самой лучшей кандидатурой для брака.

6 место — Лев

Львы — это самые разъяренные бывшие, потому что никто не может по собственной воле отказаться от Льва. Их королевское величие и раздутое до вселенских масштабов эго очень мешает любить кого-то кроме себя. Найдя вторую половинку, Львы обретают уверенность, что это навсегда, что уйти от них невозможно. Вступая в отношения с ними, будьте готовы к тому, что придется мириться с их слабостями и пороками. Благодаря сочетанию силы духа, грациозности и острого ума Льва часто называют царем между Знаков Зодиака. Они об этом прекрасно проинформированы, так что любят демонстрировать власть над людьми. Их буйный нрав и желание добиваться своего идет вразрез с кропотливой работой над отношениями. Поэтому, если что-то происходит не по плану, в поведении Льва проскальзывают нотки тирании и эгоцентризма.

5 место — Рак

Раки разгоняются от доверия до подозрения за минуту, потому что внутренне они переполнены чувствами, страхами и мыслями. Не пытайтесь понять поведение Рака — это бессмысленно и энергозатратно. Такие люди всем сердцем хотят любви, но вечно боятся, что она исчезнет, следовательно дорожат чувствами настолько, что иногда это выходит за рамки разумного. Рак — самый эмоциональный Знак Зодиака. Его представители нуждаются в поддержке, преданности, семье, высоких чувствах, ощущении покоя и полной защищенности. Неуверенность в себе делает их уязвимыми перед любой, даже самой простой, проблемой. Так что Ракам сложнее только построить серьезные отношения, потому что они переполнены сомнениями по этому поводу.

4 место — Рыбы

У Рыб есть супер-способность: они умеют драматизировать, превращая любую мелочь в проблему космических масштабов. Если вам нравится театр одного актера, то добро пожаловать в жаркие объятия Рыб. Эти люди требуют к себе повышенного внимания, завлекая сначала ваше. Они будут писать стихи и посвящать их вам, присылать романтические письма, петь серенады, горячо признаваться в любви, но эта романтическая сказка продлится недолго. Практика показывает, что с приходом первого выяснения отношений представители Знака Рыб впадают в буйство. После Рыб уже не остановить: они потопят вас, захлестнув эмоциями.

3 место — Дева

Девы открывают тройку лидеров, с которыми труднее только построить отношения. Все дело в том, что Девы — это совершенно не те, кем могут показаться вначале. От таких, как они, можно ожидать чего угодно, их поступки редко граничат с логикой, особенно когда на них «находит дурь». Холодность и объективность, которые эти люди проецируют в мир, — это лишь видимость. Внутри Дев разгораются недетские страсти, бредовые мысли, появляются лишенные всякой логики решения. В отношениях они напоминают бомбу замедленного действия. Их лучше не выпускать из виду, особенно если в вашей паре царит мир и покой. В отношениях с Девами затишье бывает только пред бурей. Их абсурдные мысли в любой момент могут собраться в логическую цепочку, и Дева выстрелит в вас необоснованными обвинениями.

2 место — Близнецы

Близнецы занимают заслуженное второе место в рейтинге самых неподходящих для отношений Знаков Зодиака. Представители этого созвездия — люди непостоянные, которые не могут найти себя даже рядом с любимым человеком. Они довольно пылки и страстны в любви. Правда, находясь в постоянном поиске и перебирая варианты, они обычно не вступают в долгосрочные отношения. А все потому, что сегодня Близнецы — одни, а завтра — совершенно другие. Серьезные романы не для них, ведь вряд ли кто-то сможет выдержать такое непостоянство, даже несмотря на привлекательность и очарование Близнецов.

1 место — Скорпион

Скорпионы — слишком глубокие люди. Они недоступны и непостижимы для простых смертных. Дело даже не в том, что им сложно открыть кому-то свое сердце: проблема заключается во множестве внутренних конфликтов. Скорпионы не хотят «ставить свою подпись» под соглашением, которое им предлагают серьезные отношения, со всей этой бутафорией и ответственностью. Представителям этого Знака очень тяжело открываться другим людям, они ненавидят ощущение уязвимости, а посему предпочитают тихо и молча наблюдать со стороны, чтобы, так сказать, до конца не погрязнуть во всем этом.

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