Российские банки должны покинуть рынок Украины без признания их неплатежеспособными.

С таким заявлением выступила заместитель главы Екатерина Рожкова, отметив при этом, что Украины не видит предусмотренных законодательством оснований для признания неплатежеспособными дочерних структур российских государственных банков в Украине, включая "Сбербанк", "", "" и "БМ Банк", сообщает со ссылкой на .

"Сегодня мы не видим никаких предпосылок. Если не будет манипуляций, не будет раскачивания ситуации, один из двух цивилизованных способов выхода этих банков с рынка будет реализован", - сказала Рожкова, отметив, что регулятор работает с этими банками над постепенным сокращением активов и обязательств.

Рожкова добавила, что не будет возражать против продажи финучреждений новому инвестору, если он будет соответствовать установленным требованиям, но на сегодня такого инвестора нет.

Напоминаем, что в Украине работают четыре дочерние структуры российских государственных банков, включая "Сбербанк", "", "" и "БМ Банк". С марта 2017 года по решению Совета нацбезопасности и обороны в отношении этих банков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур. Структура российского "ВТБ" в Украине "БМ-Банк" приняла решение об отказе от банковской деятельности и в апреле текущего года согласовала соответствующий план с . По информации регулятора, этим же путем движется "дочка" российского "Внешторгбанка" - "", который более года сворачивает деятельность. Две крупнейшие структуры – "Сбербанк" и дочка российского "Внешэкономбанка" "" - пока о таком решении не сообщали.

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