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|Роналду предложил переименовать Лигу чемпионов
|27.05.2018 19:30
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Португальский нападающий мадридского "Реала" Критиану Роналду стал лучшим бомбпрдиром Лиги чемпионов. В комментарии после матча Роналду обратил на это внимание и предложил изменить название турнирную, передает со ссылкой на .
"Кто снова стал лучшим бомбардиром? Название Лиги чемпионов стоит изменить и называть ее CR7 Лига чемпионов. Я пять раз ее выигрывал и снова стал лучшим бомбардиром, так что я не могу быть расстроенным", - передает слова Криштиану ua-football.com
После вверх над "Ливерпулем" Роналду заявил, что может покинуть "".
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