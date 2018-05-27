Португальский нападающий мадридского "Реала" Критиану Роналду стал лучшим бомбпрдиром Лиги чемпионов. В комментарии после матча Роналду обратил на это внимание и предложил изменить название турнирную, передает со ссылкой на .

"Кто снова стал лучшим бомбардиром? Название Лиги чемпионов стоит изменить и называть ее CR7 Лига чемпионов. Я пять раз ее выигрывал и снова стал лучшим бомбардиром, так что я не могу быть расстроенным", - передает слова Криштиану ua-football.com

После вверх над "Ливерпулем" Роналду заявил, что может покинуть "".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира