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|Россияне развернули деятельность вокруг "Турецкого потока"
|27.05.2018 20:18
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26 мая Россия и Турция подписали соглашение о строительстве газопровода "Турецкий поток". Его хотят возвести для транзита российского газа в ЕС в обход Украины.
Этот документ позволяет начать практическое воплощение проекта, передает со ссылкой на .
"Состоялось подписание протокола между ОАО "" и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям. В развитие протокола "" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметры строительства этого участка", - говорится в официальном заявлении "Газпрома".
30 апреля стало известно, что "Турецкий поток" уже строится. "" завершил строительство первой нитки газопровода - в глубоководной морской части побережья Черного моря у берегов Турции. Средняя скорость строительства провода на глубоководье составляет 4,3 километра в день.