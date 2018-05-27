26 мая Россия и Турция подписали соглашение о строительстве газопровода "Турецкий поток". Его хотят возвести для транзита российского газа в ЕС в обход Украины.

Этот документ позволяет начать практическое воплощение проекта, передает со ссылкой на .

"Состоялось подписание протокола между ОАО "" и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям. В развитие протокола "" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметры строительства этого участка", - говорится в официальном заявлении "Газпрома".

30 апреля стало известно, что "Турецкий поток" уже строится. "" завершил строительство первой нитки газопровода - в глубоководной морской части побережья Черного моря у берегов Турции. Средняя скорость строительства провода на глубоководье составляет 4,3 километра в день.

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