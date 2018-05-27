В дни, когда в массово съехались фанаты Лиги чемпионов, таксисты неожиданно подняли цены. За несколько километров иностранцев брали минимум 400 грн, передает со ссылкой на .

Средняя стоимость заказа составляла 600-900 грн, пишет "Сегодня".

"Заметил, что многие иностранцы предпочитают машины с "шашками", при этом, чем больше она, тем больше доверие приезжих. Это касается не только гостей финала Лиги чемпионов", - сказал столичный таксист Игорь.

Водитель признался, что за поезд по маршруту Софийский Собор - отель на ул.Б.Васильковская, 100 - парк , фан-зона "Ливерпуля" взял с иностранца 1200 грн. При этом онлайн-просчет такой же поездки на сайтах такси составляет 78 грн.

Болельщики "Ливерпуля" возмутились ценами на киевское такси и сервисом. Водителей назвали сумасшедшими. Жаловались, что 20 фунтов - слишком дорого за поездку.

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