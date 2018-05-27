В Львове 27 мая отметили День героев. В этот день вспоминают память борцов за свободу Украины, передает со ссылкой на .

Львовские студенты и представители власти утром возложили цветы к памятнику главному командиру УПА генерал-хорунжего Романа Шухевичу в Белогорще, где его убили. Студенты Львовского государственного университета физической культуры оттуда совершили пробежку на Лычаковское кладбище. Там власть и общественность возложили цветы и зажгли лампадки на могилах героев на полях почетных захоронений № 67 и № 76, сообщили во Львовском городском совете.

Цветы возложили к памятнику проводнику ОУН Степану Бандере. Оттуда началось шествие участников боевых действий на Донбассе, представителей ветеранских, волонтерских и патриотических организаций, участников Революции Достоинства и медиков Майдана, молодежных общественных организаций и студенческой молодежи. Во главе колонны шел оркестр Западного территориального управления Национальной гвардии Украины. На просп. к колонне присоединились лицеисты Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой им. Героев Крут и ученики школ Львова.

Участники шествия возложат цветы к таблице Евгения Коновальца, таблице Романа Шухевича, памятнику Михаилу Вербицкому, памятнику жертв коммунистических преступлений, таблицые жертвам спецслужб тоталитарных режимов, памятнику Маркиану Шашкевичу, таблице патриарху Иосифу Слепому, таблице Алексею Гасину, таблице Роману Дашкевичу.

На просп. состоится возложение цветов к памятнику Тарасу . Завершатся мероприятия проведением общественного вече у памятника .

Возле административных зданий Львова рядом с государственным флагом установили красно-черный.

23 мая в Украине отмечается День героев. Вспоминают участников освободительной борьбы украинского народа. Праздник учредили в 1941 на Втором большом сборе Организации украинских националистов в Кракове. Май выбрали, потому что 3 мая 1924 умер идеолог Николай Михновский, 25 мая 1926 года в Париже погиб атаман УНР Симон Петлюра, 23 мая 1938 года в Роттердаме убили Евгения Коновальца. Мероприятия в День героев проходят всю неделю, на которую приходится праздник. Массовые мероприятия в основном происходят в пятницу, субботу и воскресенье.

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