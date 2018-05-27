Правоохранители задержали 10-х участников столкновения на рынке возле метро Лесная. Их доставили в Деснянское управление полиции, передает со ссылкой на .

"Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, следовательно действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Андрей Крищенко.

Открыли два уголовных дела по статьям "хулиганство" и "угрозы или насилие относительно работника правоохранительного органа". Следственные действия продолжаются.

В на рынке возле станции метро "Лесная" иностранные торговцы избили пенсионера. Конфликт возник после того, как человек вступился за женщину с детьми.

Утром представители организации С14 начали крушить киоски на рынке.

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