|Задержали 10 участников погрома возле метро "Лесная"
|27.05.2018 22:17
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Правоохранители задержали 10-х участников столкновения на рынке возле метро Лесная. Их доставили в Деснянское управление полиции, передает со ссылкой на .
"Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, следовательно действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Андрей Крищенко.
Открыли два уголовных дела по статьям "хулиганство" и "угрозы или насилие относительно работника правоохранительного органа". Следственные действия продолжаются.
В на рынке возле станции метро "Лесная" иностранные торговцы избили пенсионера. Конфликт возник после того, как человек вступился за женщину с детьми.
Утром представители организации С14 начали крушить киоски на рынке.