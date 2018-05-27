26 апреля в финале Лиги чемпионов "" победил "" со счетом 3:1. Жены футболистов ярко поздравили победителей. Наиболее эмоциональной была Пилар Рубио - жена Серхио Рамоса, которая начала целовать любимого перед камерами.

На трибунах она наблюдала за матчем вместе с сыном, передает со ссылкой на .

Также с сыном приехала на "Олимпийский" Кларисса Алвес - жена защитника "Реала" Марсело. Потомок семьи имеет такую ​​же прическу, как звездный отец.

После победы "Реала" на поле вышли Вероника и Тео - жена и сын Зинедина Зидана, тренера испанцев. Зидану первому из тренеров удалось трижды подряд выиграть ЛЧ.

После победы в Лиге чемпионов, Криштиану Роналду дал интервью, в котором намекнул, что покинет мадридский "". Подробностей обещал рассказать в течение недели.

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