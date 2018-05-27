В после финала Лиги чемпионов исчез болельщик "Ливерпуля" Хенрик Халтинг.

Мужчина не имеет документов и телефона, передает со ссылкой на .

В соцсети просят сообщить о местонахождении иностранца.

В комментариях к новости написали, что похожего на Халтинга видели возле станции метро Кловская.

Иностранцы, приехавшие в поддержать футбольную команду "", рассказали о впечатлениях от украинской столицы. Фанаты были неприятно удивлены услугами такси.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира