|Розыск: в Киеве пропал иностранный болельщик
|27.05.2018 23:43
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В после финала Лиги чемпионов исчез болельщик "Ливерпуля" Хенрик Халтинг.
Мужчина не имеет документов и телефона, передает со ссылкой на .
В соцсети просят сообщить о местонахождении иностранца.
В комментариях к новости написали, что похожего на Халтинга видели возле станции метро Кловская.
Иностранцы, приехавшие в поддержать футбольную команду "", рассказали о впечатлениях от украинской столицы. Фанаты были неприятно удивлены услугами такси.
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