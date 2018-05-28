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Лифт с пассажирами сорвался с тросов
28.05.2018 00:14
Лифт с пассажирами сорвался с тросов По теме:

В многоэтажке Одессы оборвался лифт. В кабине находилось 3 человека, в том числе 8-летний ребенок.

Авария произошла ночью на ул. Небесной сотни, 32, передает со ссылкой на .

В момент обрыва тросов кабина находилась на высоте 3 этажа.

Спасатели вытащили пострадавших из шахты лифта. Все трое находились в удовлетворительном состоянии.

В Полтаве по улице Маршала Бирюзова в многоэтажке с седьмого этажа сорвался лифт. В середине был отец с 6-летним сыном. Остались живы. Спасатели предполагают, что сработали аварийные тормоза.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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