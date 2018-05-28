|Лифт с пассажирами сорвался с тросов
|28.05.2018 00:14
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В многоэтажке Одессы оборвался лифт. В кабине находилось 3 человека, в том числе 8-летний ребенок.
Авария произошла ночью на ул. Небесной сотни, 32, передает со ссылкой на .
В момент обрыва тросов кабина находилась на высоте 3 этажа.
Спасатели вытащили пострадавших из шахты лифта. Все трое находились в удовлетворительном состоянии.
В Полтаве по улице Маршала Бирюзова в многоэтажке с седьмого этажа сорвался лифт. В середине был отец с 6-летним сыном. Остались живы. Спасатели предполагают, что сработали аварийные тормоза.
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