Проблемы автомобилей с европейской регистрацией могут решить до конца 2018 года.

Об этом заявил председатель общественной организаии "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич в интервью "Факты. ", передает со ссылкой на .

"У нас есть очень уникальный шанс - добиться результата именно до конца этого года - начале следующего", - сказал он

Ярошевич акцентировал внимание на предстоящих выборах.

"Президентские или парламентские - это политическая игра, и именно под выборы мы можем протолкнуть и заставить народных депутатов и президента сделать такой закон. Это будет очень трудно, но стоит его довести и сделать его максимально комфортным", - подытожил он.

упростил ввоз в Украину импортных автомобилей. 21 мая он подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам.

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