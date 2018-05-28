В Одессе неизвестные напали и устроили разгром в трех офисах интернет-казино "Лотомаркет". Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает со ссылкой на .

Инциденты произошли 26 мая в Суворовском районе города. Сначала в полицию поступило сообщение о том, что сразу по двум адресам "Лотомаркетов" (ул. Генерала Бочарова и Марсельская) группа неизвестных лиц в балаклавах битами разбили оборудования и забросали дымовыми шашками помещения. Через несколько минут подобный случай произошел в третьем офисе интернет-казино на улице Героев обороны Одессы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица правонарушителей, опрашиваются свидетели и очевидцы. Предварительно действия неизвестных квалифицируются по статье хулиганство.

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