26 мая "" проиграл финальный матч Лиги чемпионов . Англичан победил на поле "" со счетом 3:1. Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих ощущениях, передает со ссылкой на .

По его словам, вся команда чувствует себя ужасно, сообщило издание "Сегодня".

"Все было хорошо до сегодняшнего вечера. Но сейчас все мы ощущаем ужасные чувства. Дорога домой будет не из приятных. Мы не смогли выиграть конец и потеряли очень важного футболиста. Бейл сыграл ключевую роль - он забил невероятный гол ударом через себя. Мы делали что могли, но матч не лучшим образом сложился для нас", - сказал Клопп.

Аналогичное разочарование переживает и голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус. Во время матча он допустил две грубые ошибки, ставшие роковыми для команды.

"Не знаю, что произошло. Мне просто очень обидно за партнеров и за проигрыш в финале. Ребята старались подбодрить меня в раздевалке, но мне сейчас очень досадно", - признался Кариус.

На финальном матче лиги чемпионов "" был сильнее, считает прежний тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский. "Единственное, чего удалось достичь "Ливерпулю" - побороться за инициативу пока на поле был Моххамед Салах. Без Салаха - это совсем другая команда. Она не так смело идет вперед, гораздо меньше контролирует мяч, и, по большому счету, теряет уверенность в собственных силах", - сказад Яворский. По его мнению, игрок "Реала" Рамос травмировал Салаха не умышленно.

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