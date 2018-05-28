В первом тайме финального матча Лиги чемпионов Мохаммед Салах получил травму плеча. Египтянина свалил на газон Серхио Рамос, закрутив его руку совсем не по футбольным правилам. Салах попытался вернуться в игру, но через минуту упал на газон держась за плчече.

Игрок дал понять, что не может продолжать матч. Мохаммед со слезами на глазах покинул поле в середине первого тайма, передает со ссылкой на .

По ходу матча сообщалось, что Салах может пропустить ЧМ-2018, однако Федерация футбола Египта вскоре заявила, что прогнозы врачей оптимистичен.

"Министр спорта Египта Халед Абдель Азиз уже написал в фейсбуке, что восстановление Салаха Займет около 2 недель.

Сейчас Салах дадут несколько дней на отдых и первую стадию лечения, после чего он присоединится к команде. По словам министра спорта Египта, игроку "Ливерпуля" ничего не должно помешать войти в окончательный состав Египта на ЧМ ", - сообщает tribuna.com.

На КС-2018 в одной группе с Египтом сыграет Ургувай, Саудовская Аравия и хозяева турнира россияне.

"" помогли выиграть два фактора: травма лучшего игрока "Ливерпуля" и бездарная игра их вратаря.

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