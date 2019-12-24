Полиция Одесской области приступила к расследованию дела о нарушении экс-руководителем порта Южный Анатолием Яблуновским антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщило следственное управление ГУ Национальной полиции в Одесской области в письме к руководству «МТП «Южный», сообщает со ссылкой на .

Материалы уголовного дела внесены в Единый список досудебных расследований с № 1201960000001002 от 29.10.2019 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 364 ч.2 УК Украины.

Недавно уволенного начальника порта подозревают в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Это связано с работой близких родственников в его подчинении.

Следователи получили доступ к документам, регламентирующим деятельность предприятия, приказам, инструкциям и личным делам и.о.директора «МТП «Южный» Яблуновского А.Н., старшего сменного диспетчера порта Яблуновского В.Н. старшего экономиста порта Яблуновской Н.В., начальника службы охраны порта Кузьмина В.В. и докера-механизатора Постникова.

Справка. Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия, карается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (статья 364 ч.2 УК Украины).

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