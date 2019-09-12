Временный поверенный в делах в Украине , который ранее говорил, что только Путин может решить, закончится война или нет, неожиданно во всеуслышание заявил, что из-за экономического бремени вследствие санкций и финансирования войск на Донбассе войска скоро покинут восток Украины, передает со ссылкой на .

"Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне чувствуют – и речь идет не только о санкциях, хотя и санкциях тоже, потому что санкции таки имеют реальное влияние на каждого россиянина и на российскую экономику – так вот, бремя, которое платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе, за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму", - убежден Тейлор.

По словам Тейлора, "цена Донбасса и Крыма для россиян, в дополнение к цене санкций", навела его на мысль, что "они хотели бы убраться из Донбасса".

"Поэтому если мы продолжим санкции и будем говорить с ними – в каком угодно формате... Ведь разговор вроде бы проходит хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это замечательный формат! Ибо мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне оставили Донбасс. И о том, чтобы они в конце концов оставили Крым", - сказал Тейлор.

Кроме того, Тейлор уточнил, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа состоится через две недели в том случае, если они смогут "согласовать между собой свои графики".

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