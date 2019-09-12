По прогнозам астрологов, в 2020 году три знака Зодиака ждет счастье: их жизнь круто изменится в лучшую сторону, пишет со ссылкой на издание .

Овен

Представителей этого знака зодиака ожидает настоящий успех, особенно тех, кто часто выходит из дома. Овнам рекомендуется находиться в центре общественного внимания, чтобы не упустить шанс улучшить то, что вы уже имеете. Финансовые вопросы будут решаться легко и быстро. Если Овен решится начать собственный бизнес, успех ему обеспечен. А для постоянного поддержания энергии астрологи советуют заниматься спортом.

Лев

У Львов появится возможность уехать за границу и шанс начать жизнь с чистого листа, причем очень эффективно и продуктивно. Представителей этого знака ждет повышение в должности, взлет по карьерной лестнице, повышение заработной платы или даже собственное прибыльное дело. Главное стараться избегать конфликтов на работе и удерживать эмоциональные порывы.

В личной жизни вас ждет настоящий переворот. Будучи мужчиной, вы наконец определитесь с выбором и сделаете предложение своей половинкой, а если вы женщина, вероятнее только, вас позовут замуж. В случае, если вы одиноки, не расстраивайтесь, так как вторая половина полугодия уже подготовила вам сюрприз в виде новой, искренней любви.

Козерог

У Козерогов наступает период жизни, к которому они стремились на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Уже в начале года их ждут приятные новости, касающиеся недвижимости. Звезды настолько расположены к Козерогам, что готовы «подарить» великолепную возможность приобрести дом мечты.

На личном фронте все тоже будет отлично: поддержка со стороны близких, в том числе и любимого человека, обеспечена. А вот со здоровьем могут быть некоторые проблемы, потому о нем следует позаботиться заранее.

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