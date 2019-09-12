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|Эти 5 трав помогут вам при гипертонии
|12.09.2019 14:39
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Гипертония - это повышенное давление, от которого страдает 1 миллиард человек на планете.
Если не контролировать давление, может возникнуть инфаркт или инсульт. Но одних таблеток тут недостаточно, пишет со ссылкой на .
Для борьбы с гипертонией важно изменить образ жизни: начать заниматься спортом и питаться правильно.
Существуют даже специальные комплексы упражнений, которые показаны людям с гипертонией.
Также контролировать давление помогут настои из трав. Они не только действенны, но и натуральны.
Но помните, всегда нужно сначала проконсультироваться с врачом, а не заниматься самолечением.
Вскипятите воду и добавьте оливковые листья. Снимите с огня и дайте настояться 10 минут, вода должна стать янтарной. Затем процедите напиток и пейте его утром натощак и перед сном.
Вскипятите воду и добавьте травы. Дайте настояться 3 минуты, процедите. Пейте каждый вечер.
Вскипятите воду, добавьте листья розмарина и зубчики чеснока и варите 5 минут. Дайте настояться 15 минут и процедите.
Технически гранат - это ягода. Гранатовый сок богат антиоксидантами и калием, следовательно он отлично подходит для борьбы с гипертонией.
Вы можете просто добавить семена граната в воду и выпить. Или выжать сок с граната.
Добавьте лавровый лист в чашку с кипятком и дайте постоять 10 минут, прежде чем процедить, и употребляйте несколько раз в день.