Гипертония - это повышенное давление, от которого страдает 1 миллиард человек на планете.

Если не контролировать давление, может возникнуть инфаркт или инсульт. Но одних таблеток тут недостаточно, пишет со ссылкой на .

Для борьбы с гипертонией важно изменить образ жизни: начать заниматься спортом и питаться правильно.

Существуют даже специальные комплексы упражнений, которые показаны людям с гипертонией.

Также контролировать давление помогут настои из трав. Они не только действенны, но и натуральны.

Но помните, всегда нужно сначала проконсультироваться с врачом, а не заниматься самолечением.

Настой с оливковых листьев.

1 чайная ложка сушеных оливковых листьев (5 г);

2 стакана воды (500 мл).

Вскипятите воду и добавьте оливковые листья. Снимите с огня и дайте настояться 10 минут, вода должна стать янтарной. Затем процедите напиток и пейте его утром натощак и перед сном.

Чай с ромашки и хвоща.

1 столовая ложка сухих цветков ромашки (15 г);

1 столовая ложка листьев хвоща (15 г);

2 стакана воды (500 мл).

Вскипятите воду и добавьте травы. Дайте настояться 3 минуты, процедите. Пейте каждый вечер.

Настой с розмарина и чеснока.

4 стакана воды;

1 столовая ложка сушеных листьев розмарина (15 г);

5 зубчиков чеснока.

Вскипятите воду, добавьте листья розмарина и зубчики чеснока и варите 5 минут. Дайте настояться 15 минут и процедите.

Гранат.

Технически гранат - это ягода. Гранатовый сок богат антиоксидантами и калием, следовательно он отлично подходит для борьбы с гипертонией.

Вы можете просто добавить семена граната в воду и выпить. Или выжать сок с граната.

Лавр.

2 лавровых листа;

1 стакан воды (250 мл).

Добавьте лавровый лист в чашку с кипятком и дайте постоять 10 минут, прежде чем процедить, и употребляйте несколько раз в день.

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