Глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме дал распоряжение проверить вопрос об отмене безвизового режима для украинцев − из-за якобы чрезмерного наплыва в эту прибалтийскую страну трудовых мигрантов, пишет со ссылкой на .

Соответствующее сообщение опубликовал портал ERR. Хельме убежден, что Эстония должна иметь возможность решать, кого из украинцев, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

"Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", — заявил чиновник.

Урмас Рейнсалу, глава Эстонии, однако, категорически вариант с отменой безвиза для украинцев опроверг.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в ", - заявил он.

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