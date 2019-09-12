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|Эстония хочет отобрать у украинцев безвиз
|12.09.2019 15:16
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Глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме дал распоряжение проверить вопрос об отмене безвизового режима для украинцев − из-за якобы чрезмерного наплыва в эту прибалтийскую страну трудовых мигрантов, пишет со ссылкой на .
Соответствующее сообщение опубликовал портал ERR. Хельме убежден, что Эстония должна иметь возможность решать, кого из украинцев, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.
"Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", — заявил чиновник.
Урмас Рейнсалу, глава Эстонии, однако, категорически вариант с отменой безвиза для украинцев опроверг.
"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в ", - заявил он.