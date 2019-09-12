Режиссер и сценарист опубликовала в соцсети многоговорящий снимок с малышом, пишет со ссылкой на .

Оксана Байрак не скрывала, что мечтает познать восторг материнства. И вот, видимо, ее огромное желание воплотилось. По крайней мере, так подумали поклонники Байрак, обсуждая фотографию знаменитости на ее странице в Instagram.

На снимке изображен очаровательный улыбающийся ребенок в желтом комбинезоне и в переносной люльке. «Когда мир начинается с бизнес-класса. Люблю тебя», – подписала фото Байрак.

Чей это дитя, телеведущая не уточнила, но комментаторы принялись тут же поздравлять ее с долгожданным пополнением в семействе. Некоторым пользователям даже было известно, что на фото – девочка, которую зовут Лиза.

«Оксана, это ваша Лизонька? Поздравляю, это просто чудо!», «Оксаночка, поздравляю Вас с тем, что Вы стали мамой и с рождением дочери! Будьте счастливы!», «Оксаночка! Вы не перестаете нас удивлять! Это Ваш Ангел! Чудо крошка, здоровья, счастья Лизоньке и мамочке! Теперь это Ваша муза!» «Вы такого Чудо ждали??? Я рада от души. Поздравляю. С Богом», «Хорошо, когда мечты сбываются. Поздравляю!», «Слава Богу», «Одно из лучших Ваших произведений, поздравляю! Ваша вселенная стала еще шире! Желаю счастья!», «Оксаночка, поздравляю вас, в вашей жизни появилась самое драгоценное и самое желанное сокровище, ваша Лизонька. Будьте счастливы», – написали в комментариях интернет-пользователи.

Напомним, что у Байрак есть гражданский муж. Он фитнес-тренер, его зовут Георгий Москалюк. Знакомство пары произошло около восьми лет назад на программе «Давай поженимся», где Оксана была ведущей, а молодой человек пришел поддержать кандидата в женихи. У Байрак и ее возлюбленного разница в возрасте 23 года.

Как мы писали ранее, о своем намерении родить ребенка Байрак высказывалась еще в начале года.

«В этом году хочу родить ребенка. Я уже решительно настроена. В моей новой квартире, где сейчас заканчивается ремонт, есть детская комната и детская ванная. Молю Господа, чтобы в этом году у меня появилась моя Лиза», — рассказала Байрак.

Артистка поделилась тем, что хочет именно дочку, имя для которой выбрала еще в детстве — Елизавета.

«Имя я выбрала в 3 года, когда мне папа из ГДР привез куклу, которую я назвала Лиза. Это детское ощущение материнства осталось до сих пор», — призналась знаменитость.

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