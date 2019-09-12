Отец главы ОФиса президента Украины Андрея Богдана, доцент юридического факультета Львовского национального университета Иосиф Богдан рассказал о карьере сына и его сотрудничестве с Владимиром Зеленским.

Подробностями адвокат поделился в интервью передает

По словам отца, назначение его сына на высокую должность изменило жизнь семьи. "Конечно, я волнуюсь: удастся или нет. Хотя уверен, что удастся", – заявил Богдан-старший.

Он рассказал о студенчестве главы ОП. Так, как выяснилось, член команды Зеленского не пробовал практиковать в юриспруденции, пока учился.

"Нельзя быть очень умным: и в университете, и на работе. Мне кажется, что это ошибочная оценка собственных возможностей", – пояснил Богдан.

Он также отметил, что чиновник учился на "хорошо" и "отлично", и оценки, которые получал, не были "натянутыми".

Отец рассказал и о карьере сына в качестве правозащитника. "Страну пугали тем, что он – адвокат Коломойского, но я в этом случае имею другую позицию. Он был адвокатом не только Коломойского. А это значит, что он – хороший адвокат", – поделился Богдан-старший.

Отметим, за свою адвокатскую карьеру Андрей Богдан представлял интересы многих бизнесменов и политиков, в числе которых , Юрий , , Геннадий Корбан и другие.

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