Президент для принятия важных решений организовывает настоящие брейнштормы, в которых участвуют чиновники из его команды, пишет со ссылкой на .

Уточняется, что на "мозговых штурмах" обычно присутствуют глава Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник и давний бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир и помощник президента Андрей Ермак.

Также приходит первый заместитель главы ОПУ Сергей Трофимов, курирующий региональную политику и работу с мажоритарщиками, и заместители Богдана по информационным вопросам Кирилл и Юрий Костюк. До назначения премьер-министром в брейнштормах Зеленского участвовал еще и Алексей Гончарук.

отвечает за сотрудничество ОПУ с медиа. Несмотря на то, что не так давно ему пришлось оказаться в центре скандала с так называемой "заявлением Богдана", который очень подмочил авторитет в журналистских кругах, это не мешает ему разрабатывать "коммуникационную стратегию" - по сути единую медийную политику для Офиса президента, Кабмина и Верховной Рады.

Костюк в свою очередь сосредоточен на работе лично с президентом. Он пишет тексты выступлений президента и придумывает новые формы для общения Зеленского с обществом - в основном в обход журналистов. Именно ему принадлежит идея монолога президента за рулем Tesla.

Кроме сотрудников Офиса на брейнштормы Зеленского приглашают и других высокопоставленных членов команды: Гончарука - если встреча касается экономических вопросов, спикера парламента Дмитрия Разумкова - если речь пойдет о работе Верховной Рады, первого вице-спикера Руслана Стефанчук, депутата Александра Корниенко и председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Отмечается, что со своим окружением Зеленский не церемонится - может быть довольно жестким, сердиться и даже материться. Но брань президента не воспринимают негативно, мол, если Зеленский при ком-то матерится, то он доверяет этому человеку.

Еще одной влиятельной персоной в окружении президента является его первая леди. Говорят, что Елене Зеленский президент доверяет больше только.

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