Неполитические Сводки
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|Экс-министр: Когда кто-то говорит, что снизил нам цены на газ, - не верьте
|12.09.2019 16:32
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У нас есть все, что нужно, чтобы узнать о цене на газ для нас, посмейтесь», - предлагает в , экс-министр ЖКХ во втором правительстве Юлии , передает .
Оказывается вот этот график изменил нам вами цены!
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