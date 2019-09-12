Погода, Новости, загрузка...
Экс-министр: Когда кто-то говорит, что снизил нам цены на газ, - не верьте
12.09.2019 16:32
Экс-министр: Когда кто-то говорит, что снизил нам цены на газ, - не верьте По теме:

У нас есть все, что нужно, чтобы узнать о цене на газ для нас, посмейтесь», - предлагает в , экс-министр ЖКХ во втором правительстве Юлии , передает .

Оказывается вот этот график изменил нам вами цены!







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий