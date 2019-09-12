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|"Манчестер Сити" установит памятник и назовет улицу в честь бывшего капитана
|12.09.2019 17:29
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Бывший капитан " Сити" Венсан Компани "навсегда останется" у арены "Этихад Стэдиум", передает со ссылкой на .
Руководство "МС" анонсировало установления статуи Венсана Компани возле стадиона. Также в честь бельгийского защитника была названа улица, ведущая на тренировочную базу "горожан", сообщает официальный сайт клуба.
"Это невероятная честь быть признанным этим особым клубом следующим образом. Приключение, которую мы прошли вместе за эти 11 лет, изменила мою жизнь. Я рад, что сыграл скромную партию в изменении хода истории этой команды", - поделился эмоциями Венсан.
Венсан Компани провел за "Сити" более 10 лет. Защитник сыграл 360 матчей, в которых отметился 20 голами 11 ассистов. В новом сезоне Компани вернулся в Бельгию, где стал играющим тренером "Андерлехта".