Президент уволил главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и назначил его заместителем главы . Об этом свидетельствуют указы на сайте главы государства, пишет со ссылкой на .

внешней разведки с 11 июня.

"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности Председателя Службы внешней разведки", - говорится в указе от 11 сентября.

Другим указом Бухарев назначен первым заместителем главы – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления .

Кроме того, Зеленский подписал указы, которыми сменил ряд начальников областных управлений . Президент назначил новых начальников управления в Черновицкой, Николаевской, Запорожской областях.

Также он подписал указы об увольнении глав в Харьковской, Тернопольской, Николаевской и Ивано-Франковской областях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира