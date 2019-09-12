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|Зеленский отправил главу внешней разведки в СБУ
|12.09.2019 18:07
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Президент уволил главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и назначил его заместителем главы . Об этом свидетельствуют указы на сайте главы государства, пишет со ссылкой на .
внешней разведки с 11 июня.
"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности Председателя Службы внешней разведки", - говорится в указе от 11 сентября.
Другим указом Бухарев назначен первым заместителем главы – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления .
Кроме того, Зеленский подписал указы, которыми сменил ряд начальников областных управлений . Президент назначил новых начальников управления в Черновицкой, Николаевской, Запорожской областях.
Также он подписал указы об увольнении глав в Харьковской, Тернопольской, Николаевской и Ивано-Франковской областях.