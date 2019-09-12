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|Ford обнародовал компактный гибридный кроссовер Puma Titanium X
|12.09.2019 18:26
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Автокомпания обнародовала новый гибрийдний кроссовер Puma Titanium X. Машину оборудовали топовыми техническими решениями, что, как правило, предназначены для больших представительских автомобилей, передает со ссылкой на .
Новый Puma Titanium X Hybrid предлагают в 2 версиях: мощностью 125 и 155 л.с. Оба оснащены 1.0-литровым бензиновым двигателем Ecoboost с 3-мя цилиндрами. Силовой агрегат дополнили мягкой гибридной системой, что включает стартер-генератор (BISG) мощностью 11,5 кВт, для накопления энергии во время движения накатом или торможении.
Система питается от 48-вольтовой литий-ионной батареи с воздушным охлаждением. Она способна обеспечить дополнительный крутящий момент и ускорение, а также снижение расхода топлива и выбросов на 9%, согласно циклом WLTP.
Titanium X облаладналы функциями помощи в держании полосы движения, выявлением краев дороги, избежания столкновении с пешеходами. В машине доступен адаптивный круиз-контроль, и, вроде , распознавания знаков скорости.
Среди сервисов нового - массажные сиденьями и беспроводная зарядка для совместимых смартфонов. Об этом сообщили на hevcars.com.ua.
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