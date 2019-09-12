На днях Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что намерен лишить нескольких народных депутатов иммунитета до вступления в силу закона об отмене депутатской неприкосновенности.

В списке тех, кого Генпрокурор готовится привлечь к отнесенности народный депутат от ОПЗЖ, товарищ Виктора Медведчука , передает со ссылкой на .

Об этом сообщил источник в САП.

По словам собеседника, представление на снятие неприкосновенности с Суркиса будет подано в до 1 ноября 2019 года. Такое решение было принято ГПУ на основании материалов собранных НАБУ и после того, как САП ознакомился с "результатами" очной ставки, проведенной между экс-нардепом, бывшим главой компании "Энергосеть" Дмитрием Крючковым и экс-нардепом зампредседателя фракции "БПП" Игорем Кононенко (по делу о коррупции в энергогенерирующей компании "", ред.).

Собеседник при этом отказался комментировать детали обвинений в адрес Суркиса, уточнив, что все они изложены в согласованном сообщении о подозрении.

Учитывая тот факт, что братья Суркисы вместе с Крючковым являются фигурантами дела НАБУ о хищении сотен миллионов гривен "Запорожьеоблэнерго", можно полагать, что с Суркиса-старшего хотят снять депутатскую неприкосновенность в рамках именно этого уголовного производства.

Напомним, Рябошака пообещал до конца года снять неприкосновенность сразу с нескольких народных депутатов.

"Рука не дрогнет по кому угодно, кто есть в парламенте", сказал глава ГПУ, подчеркивая свою независимость от влияния различных политических сил.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира