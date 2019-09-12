Городской голова объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета.

Об этом сообщила пресс-служба мэра, передает со ссылкой на .

"Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва", - заявил Кличко перед началом пленарного заседания Киевсовета.

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