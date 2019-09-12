В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Соответствующие документы появились на сайте парламента, передает со ссылкой на .

В проекте говорится, что полномочия только состава будут прекращены в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. Конституции Украины и ст. 311 закона о с учетом мотивированного представления президента.

Таким образом, будут прекращены полномочия:

Аллы Басалаевой Натальи Бернацкой Михаила Вербенского Олега Диденко Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой Ольги Желтовой Олега Конопольского Светланы Кустовой Ольги Лотюк Екатерины Махницкой Виталия Плукаря Евгения Радченко Татьяны Слипачук Леонтия Шипилова Татьяны Юзьковой

В сопроводительных документах говорится, что президент указывает на то, что в ходе парламентских выборов проявила "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость в решении отдельных вопросов", следствием чего стали судебные процессы, по результатам которых действия признаны противоправными.

Кроме того, Зеленский указал на то, что суды отменили решения об отказе 28 кандидатов в народные депутаты. Также примером "необъективности и политической ангажированности" он назвал ситуации в округах № 169 и 198.

Напомним, ранее сообщалось, что отложил пересчет голосов в округе №198 после представления о роспуске комиссии.

Также вчера сообщалось, что новый может быть сформирован до октября.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира