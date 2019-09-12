В начале сентября 2019 года 71% украинцев довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает со ссылкой на .

Как отмечают социологи, по сравнению с июлем т.г. уровень удовлетворенности работой Зеленского вырос почти в полтора раза.

Кроме того, 29% граждан положительно оценивают работу главы правительства Алексея Гончарука, с другой стороны 11% - отрицательно. Две трети еще не смогли дать оценок новому премьер-министру.

Работой новоизбранной Верховной рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Затруднились оценить - 45%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня 2019 года, деятельностью президента Владимира Зеленского, вступившего в должность 20 мая, были удовлетворены 49% граждан Украины.

Отметим, директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что рейтинг президента Владимира Зеленского резко упадет уже в феврале 2020 года, если не будет конкретных действий, которые улучшат ситуацию в стране.

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