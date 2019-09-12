Неполитические Сводки
- Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности
- В Индии собака позвала на помощь людей, чтобы откопать своих щенков из-под завалов
- Тверкали на ремонт: в Николаеве девушки пытались привлечь внимание к ямам на дорогах танцем
- Бывший капитан "Динамо" признался, что добирался на работу на метро
- Эта дружба навсегда: Лолита Милявская поделилась архивным со звездами российской эстрады
|Украинцы дали оценку работе президента, Рады и правительства
|12.09.2019 20:01
|
В начале сентября 2019 года 71% украинцев довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает со ссылкой на .
Как отмечают социологи, по сравнению с июлем т.г. уровень удовлетворенности работой Зеленского вырос почти в полтора раза.
Кроме того, 29% граждан положительно оценивают работу главы правительства Алексея Гончарука, с другой стороны 11% - отрицательно. Две трети еще не смогли дать оценок новому премьер-министру.
Работой новоизбранной Верховной рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Затруднились оценить - 45%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня 2019 года, деятельностью президента Владимира Зеленского, вступившего в должность 20 мая, были удовлетворены 49% граждан Украины.
Отметим, директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что рейтинг президента Владимира Зеленского резко упадет уже в феврале 2020 года, если не будет конкретных действий, которые улучшат ситуацию в стране.